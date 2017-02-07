智能交易系统依据 iStochastic (随机振荡器) 的信号遵照马丁格尔模式操作。

指标 FX5_Fractal_Keltner_x5 在输入参数中有时间帧选项。

振荡器, 呈现四个指标的加权合计平滑值: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR 和 Fractal_DeMarker。

趋势移动均线 ColorXdinMA, 拥有警报, 发送邮件和推送通知到移动设备的功能。