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Индикаторы

Holt's double exponential smoothing trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Двойное экспоненциальное сглаживание Холта, но отображается только трендовая компонента.

Несмотря на то, что двойное экспоненциальное сглаживание Холта обычно используется как своего рода индикатор "среднее на графике", эта версия показывает то, что обычно не отображается при такой работе. Трендовая компонента — встроенная часть двойного экспоненциального сглаживания, и здесь отображается только она.


Как можно увидеть, это осциллятор, и после некоторых экспериментов он может работать так же хорошо, как и любой другой осциллятор, в качестве индикатора поиска тренда.

На примере я оставил также и двойное экспоненциальное сглаживание Холта — для сравнения. Как вы можете увидеть, тренд не имеет ничего общего с наклоном двойного экспоненциального сглаживания Холта. Индикаторы не одинаковые и не должны восприниматься как одинаковые. Даже их наклоны разные По этой причине "трендовая" версия должна использоваться по своим собственным правилам (она очень похожа на MACD, но без сигнальной линии), а не как чартовая версия. Однако можно использовать и оба этих индикатора на одном графике в комбинации и наблюдать их взаимодействие (в зависимости от того, какой из них вы решили использовать в качестве основного). Также трендовая версия может пролить больше света на прогнозную часть "on-chart"-версии.

В этой версии тоже есть алерты — они срабатывают на пересечении нулевой линии.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17081

Holt's double exponential smoothing Holt's double exponential smoothing

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта с линейным прогнозированием.

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены.

Maksigen channels - 2 Maksigen channels - 2

Maksigen channels - расширенная версия индикатора.

CCI - экспериментально расширенный CCI - экспериментально расширенный

CCI - еще более расширенная версия "эксперимента"