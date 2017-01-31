Двойное экспоненциальное сглаживание Холта, но отображается только трендовая компонента.

Несмотря на то, что двойное экспоненциальное сглаживание Холта обычно используется как своего рода индикатор "среднее на графике", эта версия показывает то, что обычно не отображается при такой работе. Трендовая компонента — встроенная часть двойного экспоненциального сглаживания, и здесь отображается только она.





Как можно увидеть, это осциллятор, и после некоторых экспериментов он может работать так же хорошо, как и любой другой осциллятор, в качестве индикатора поиска тренда.

На примере я оставил также и двойное экспоненциальное сглаживание Холта — для сравнения. Как вы можете увидеть, тренд не имеет ничего общего с наклоном двойного экспоненциального сглаживания Холта. Индикаторы не одинаковые и не должны восприниматься как одинаковые. Даже их наклоны разные По этой причине "трендовая" версия должна использоваться по своим собственным правилам (она очень похожа на MACD, но без сигнальной линии), а не как чартовая версия. Однако можно использовать и оба этих индикатора на одном графике в комбинации и наблюдать их взаимодействие (в зависимости от того, какой из них вы решили использовать в качестве основного). Также трендовая версия может пролить больше света на прогнозную часть "on-chart"-версии.

В этой версии тоже есть алерты — они срабатывают на пересечении нулевой линии.

