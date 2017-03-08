ホルトの二重指数平滑化ですが、トレンド成分のみを表示します。

ホルトの二重指数平滑化は、通常、予測部分を持つ「チャート上の平均のような」指標の一種で使用されますが、このバージョンは、そのタイプの表示には見られないものを示しています。トレンド成分は二重指数平滑化の不可欠な部分であり、このバージョンの指標はチャート上の値を表示する代わりにその部分のみを表示します。





ご覧のように、これは有用なオシレータであり、試行錯誤でトレンド検索指標のような他のオシレータと同様に良好に動作することができます。

この例では、比較のためにホルトの二重指数平滑指標を残しました。ご覧のように、このトレンドとチャート上のホルトの二重指数平滑値の傾きには何の共通点もありません。これらは同じではなく、同じものとして扱われるべきではありません。傾きさえも同じではありません。そのため「トレンド」バージョンは独自のルール（MACDのルールにより似ているがシグナルラインなし）で、オンチャートバージョンのように使用される必要がありますが、 互いの確認のためのチャートで一緒に使うのもいいかもしれません（どちらを主要指標として使用するかはあなたしだいです）。また、トレンドバージョンは、チャートバージョンの予測部分にいくつかの光を当てることができます。

このバージョンにもアラートがあり、 ゼロラインの交差でトリガーされます。

