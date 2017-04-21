请观看如何免费下载自动交易
Holt 的双重指数平滑，但是只显示了趋势组件。
尽管 Holt 的双重指数平滑通常用于“类似图表上的平均”的指标，并带有预测部分，这个版本显示的与这种类型不同。趋势组件是双重指数平滑的集成部分，而这个版本的指标只显示了这一部分，而不是显示图表上的数值。
可以看出，它是有用的震荡指标，经过一些实验后可以很好地像其它震荡指标一样类似于趋势搜索指标。
在例子中，我把 Holt 的双重指数平滑指标用来做比较，您可以看出，趋势和图表上的 Holt 双重指数平滑数值有所不同，它们是不同的，所以它们不应该被同样对待。它们的斜率甚至也是不同的。所以，"趋势" 版本应该使用它自己的规则 (更像类似于 MACD 之类的规则，但是没有信号线)，那么类似图表上的版本，但是它可能是一个很好的组合，来在相同的图表上相互确认(不论您想主要使用哪个). 另外，趋势版本比图表版本预测功能更好一些，
这个版本也有提醒 - 它们在穿过零线的时候被触发。
