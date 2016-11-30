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Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SilverTrend_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen.ex5 содержит индикатор SilverTrend_Signal.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\SilverTrend_Signal.ex5
В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\SilverTrend_Signal",SSP,RISK,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.WeightOscillator
Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: RSI, MFI, WPR и DeMarker.
Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.Fractional_Bands
Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность.