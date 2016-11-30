CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2612
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen.mq5 (26.48 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SilverTrend_Signal.mq5 (7.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SilverTrend_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen.ex5 содержит индикатор SilverTrend_Signal.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение индикатора в код эксперта как ресурса
#resource \\Indicators\\SilverTrend_Signal.ex5

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам

//---- получение хендла индикатора SilverTrend_Signal
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\SilverTrend_Signal",SSP,RISK,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.

WeightOscillator WeightOscillator

Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: RSI, MFI, WPR и DeMarker.

BreakdownLevelDay BreakdownLevelDay

Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.

Fractional_Bands Fractional_Bands

Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность.