WeightOscillator - indicador para MetaTrader 5

Este oscilador representa la suma suavizada ponderada de cuatro indicadores: RSI, MFI, WPR и DeMarker.

Fig .1. Indicador WeightOscillator

Fig. 1. Indicador WeightOscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17063

