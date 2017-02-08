EMA_WMA es un Asesor Experto para MetaTrader 5. Intersección de dos iMA, MA.

Este Asesor Experto tradea usando la ruptura del día. Coloca las órdenes pendientes BuyStop y SellStop.

El sistema comercial Exp_BykovTrend_ReOpen se basa en las señales del indicador BykovTrend con rellenados adicionales por la tendencia.

El sistema comercial Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen se basa en las señales del indicador SilverTrend_Signal con rellenados adicionales por la tendencia.