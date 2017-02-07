Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen 交易系统基于 SilverTrend_Signal 指标分析趋势伸缩产生的信号。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色的箭头, 则信号形成。进而, 如果持仓的最后一笔成交的利润点超过 EA 输入参数中指定的阈值, 则缩减持仓量。

仓位缩减的信息存储在交易的注释字符串中, 格式为: 缩减数量 / 最后成交价 / 最后成交量。

放置 SilverTrend_Signal.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。

编译之后, Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen.ex5 交易系统文件将 SilverTrend_Signal.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这个指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围



#resource \\Indicators\\SilverTrend_Signal.ex5

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\SilverTrend_Signal" ,SSP,RISK, 0 );

因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例1. 图表中是交易例子



测试结果 2015 品种 EURUSD H4:

图例.2. 测试结果图表