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Индикаторы

Stochastic experiment - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Складывается ощущение, что в течение длительного времени мы пренебрегали стохастиком.

Мы видели новые виды RSI, бесчисленное множество скользящих средних, ADX, SAR, новые виды практически всего... кроме стохастика. Исправим это недоразумение. Новым будет не тип используемых отфильтрованных входных параметров и не использование чего-то другого вместо расчетной цены — новым будет сам "чистый стохастик".

В этом индикаторе представлены сразу 4 различных вида стохастиков. И все это действительно разные типы, потому что изменено само "ядро" стохастика — при том, что используется одна и та же цена. По умолчанию, если вы используете простую скользящую среднюю для расчетов стохастика, то он практически такой же, как и встроенный. Но остальные типы средних (EMA — экспоненциальная, SMMA  — сглаженная и LWMA — линейно-взвешенная) создают стохастики, которые реально представляют собой совершенно новые виды.

Сигнальная линия также может быть одной из типов средних.

Расцветка и алерты базируются на пересечениях стохастика с сигнальной линией ("классический" способ использования стохастика), но даже с такими консервативными настройками есть еще большое пространство для экспериментов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17060

RSI с адаптивным T3 RSI с адаптивным T3

RSI с адаптивным T3 (рассчитывается 7 типов of RSI, которые будут отфильтровываться с помощью адаптивной T3).

ADXm ADXm

ADXm - версия для MetaTrader 5.

TicksVolume TicksVolume

Индикатор тиковых объемов. Показывает изменение цены.

Holt's double exponential smoothing Holt's double exponential smoothing

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта с линейным прогнозированием.