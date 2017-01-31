Складывается ощущение, что в течение длительного времени мы пренебрегали стохастиком.



Мы видели новые виды RSI, бесчисленное множество скользящих средних, ADX, SAR, новые виды практически всего... кроме стохастика. Исправим это недоразумение. Новым будет не тип используемых отфильтрованных входных параметров и не использование чего-то другого вместо расчетной цены — новым будет сам "чистый стохастик".



В этом индикаторе представлены сразу 4 различных вида стохастиков. И все это действительно разные типы, потому что изменено само "ядро" стохастика — при том, что используется одна и та же цена. По умолчанию, если вы используете простую скользящую среднюю для расчетов стохастика, то он практически такой же, как и встроенный. Но остальные типы средних (EMA — экспоненциальная, SMMA — сглаженная и LWMA — линейно-взвешенная) создают стохастики, которые реально представляют собой совершенно новые виды.



Сигнальная линия также может быть одной из типов средних.



Расцветка и алерты базируются на пересечениях стохастика с сигнальной линией ("классический" способ использования стохастика), но даже с такими консервативными настройками есть еще большое пространство для экспериментов.



