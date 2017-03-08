ストキャスティクスは長い間おろそかにされていたようです。



rsiの新タイプ、平均の新タイプ、ADXの新タイプ、SARの新タイプ、などほとんどのものの新タイプが登場してきた中、唯一の例外はストキャスティクスでした。フィルタリングされた入力を使用しているか、または価格の代わりに何か他のものを計算に使用しているのではなく、違う（新しい）「純粋な」ストキャスティクスのことです。それはこれによって少し変わります。

このストキャスティクスでは、4つの異なるタイプのストキャスティクスを持つことができます。ストキャスティクスの「中核」が変わり、新しい種類のストキャスティクスになりましたが、価格はまったく変わらないので、それらは本当に異なるタイプです。デフォルトでストキャスティクスの計算に単純な移動平均が使用される場合、ストキャスティクスは、内蔵されたストキャスティクスとまったく同じです。しかし、残りの平均（EMA - 指数移動平均、SMMA - 平滑化移動平均、LWMA - 線形加重移動平均）の部分は、新しいタイプのストキャスティクスを生成しています。



シグナルには通常の平均タイプもあります。



色付けとアラートは、ストキャスティクスが交差をシグナルする（ストキャスティクスの「古典的」な使用法）のに基づいていますが、これらの設定でも、実験の余地は非常にあります。



