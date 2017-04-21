请观看如何免费下载自动交易
看起来随机震荡指标已经被忽略很久了，
我们已经看到了 rsi 的新类型，平均的新类型，ADX的新类型，SAR的新类型，几乎各种指标的新的类型，唯独没有随机震荡指标。不是使用过滤输入或用其他东西代替价格计算的种类，而是“纯随机”，这将是不同的（新）。而这一个改变了一点 ...
这个随机震荡使您有了四种不同类型的随机震荡。而且它们确实是不同类型的，因为随机震荡的"核心"已经改变，并且变成了新型的随机震荡 - 而价格完全没有改变。默认情况下，如果您使用简单移动平均来进行随机震荡计算，随机震荡就和内建的随机震荡指标是一样的，但是其他的平均 (EMA — 指数移动平均, SMMA — 平滑的移动平均和 LWMA — 线性权重移动平均) 生成的随机震荡是新型的随机震荡。
各种平均类型的信号也是有的，
颜色和提醒是基于随机震荡与信号的交叉(使用随机震荡的"经典"方法), 但是即使有这些设置，也要做很多试验才行。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17060
