CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_ADX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1114
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Average Directional Index. Für eine vollständige Beschreibung besuchen Sie bitte den Blog des Autors.

Abb.1. Die Indikatoren Fractal_ADX und Fractal_ADX_Cloud

Abb.1. Die Indikatoren Fractal_ADX und Fractal_ADX_Cloud

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17018

TASSKlT TASSKlT

Ein einfacher Visualisierer von Trends.

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Ein Gitter mit einem konstanten Schritt. Lotgrößen des Gitters basierend auf Fibonacci.

Fractal_CCI_HTF Fractal_CCI_HTF

Der Fractal_CCI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

MA Cross MA Cross

Der EA basiert auf der Kreuzung von zwei iMA.