Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_ADX - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1114
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Average Directional Index. Für eine vollständige Beschreibung besuchen Sie bitte den Blog des Autors.
Abb.1. Die Indikatoren Fractal_ADX und Fractal_ADX_Cloud
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17018
TASSKlT
Ein einfacher Visualisierer von Trends.Elite eFibo Trader
Ein Gitter mit einem konstanten Schritt. Lotgrößen des Gitters basierend auf Fibonacci.
Fractal_CCI_HTF
Der Fractal_CCI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.MA Cross
Der EA basiert auf der Kreuzung von zwei iMA.