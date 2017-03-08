無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractal_ADX - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクタル平均方向性指数。詳細な説明については著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_ADX指標とFractal_ADX_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17018
