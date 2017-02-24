Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_Force_Index - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Force Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_Force_Index Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17008
Exp_Fractal_WPR
Der einfachste Expert Advisor basierend auf einem fraktalen WPR.Fractal_DeMarker_HTF
Der Fractal_DeMarker Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
escape
Der Expert Advisor basiert auf den Signalen von zwei iMA: iMA(5) und iMA(4) auf M5.Very Blonde System
Der EA eröffnet eine Umkehrposition und platziert einen Gitter von Orders für die Verstärkung.