Indikatoren

Fractal_Force_Index - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
830
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Force Index. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_Force_Index Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17008

