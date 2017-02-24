CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Fractal_WPR - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov

Der einfachste Expert Advisor basierend auf einem fraktalen WPR. Verkaufen, wenn der Level des überkauften Marktes des Oszillators von oben nach unten durchkreuzt wird; kaufen, wenn der Level des überverkauften Marktes von unten nach oben durchkreuzt wird. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens gebildet, wenn der Level gekreuzt wurde.

Für eine korrekte Kompilation des Expert Advisors wird die kompilierte Datei des Fractal_WPR.ex5 Indikators benötigt. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_Fractal_WPR.ex5 den Fractal_WPR.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code hinzugefügt, um diesen Indikator in die ausführbare Datei des Experten einzufügen.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der Indikatoren in den Code des Expert Advisors als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_WPR.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert

//---- den Handle des Fractal_WPR Indikators erhalten
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed,IPC,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werden.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf AUDUSD H3:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17006

Fractal_DeMarker_HTF Fractal_DeMarker_HTF

Der Fractal_DeMarker Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

The MasterMind 3 The MasterMind 3

Der Expert Advisor verarbeitet Signale von vier iWPR Indikatoren mit verschiedener Mittelungsperiode.

Fractal_Force_Index Fractal_Force_Index

Fraktaler Force Index.

escape escape

Der Expert Advisor basiert auf den Signalen von zwei iMA: iMA(5) und iMA(4) auf M5.