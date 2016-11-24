Реальный автор: Хлыстов Владимир

Самый простой советник по фрактальному WPR. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение уровня.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Fractal_WPR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_Fractal_WPR.ex5 содержит индикатор Fractal_WPR.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этого индикатора в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\Fractal_WPR.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WPR" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикатора самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H3:

Рис. 2. График результатов тестирования