CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Expert MACD EURUSD 1 Hour - Asesor Experto para MetaTrader 5

bifeancho | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1710
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Gabrielautor del código mq5 — barabashkakvn.

Funciona sobre la base de los indicadores iMACD, MACD.

Condiciones para comprobar las señales para la apertura de posición:

void OpenBuyOrSell()
  {
   double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
   mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
   mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
   mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
   mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
   mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
   mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
   mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
   mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);

//--- check for long position (BUY) possibility
   if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
  }

Apertura de Buy en el gráfico:

Expert MACD EURUSD 1 Hour buy

 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16967

Fractal_Bands_HTF Fractal_Bands_HTF

Indicador Fractal_Bands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Fractal_CCI Fractal_CCI

Commodity Channel Index fractal.

GO GO

Señales de cuatro indicadores iMA, MA, de los precios PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Comercio solo en las cuentas con cobertura.

Fractal_Keltner_HTF Fractal_Keltner_HTF

Indicador Fractal_Keltner con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.