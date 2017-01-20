Autor de la idea — Gabriel, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Funciona sobre la base de los indicadores iMACD, MACD.



Condiciones para comprobar las señales para la apertura de posición:

void OpenBuyOrSell()

{

double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;

mac1 = iMACDGet( MAIN_LINE , 0 );

mac2 = iMACDGet( MAIN_LINE , 1 );

mac3 = iMACDGet( MAIN_LINE , 2 );

mac4 = iMACDGet( MAIN_LINE , 3 );

mac5 = iMACDGet( SIGNAL_LINE , 0 );

mac6 = iMACDGet( SIGNAL_LINE , 1 );

mac7 = iMACDGet( SIGNAL_LINE , 2 );

mac8 = iMACDGet( SIGNAL_LINE , 3 );





if (mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<- 0.00020 && mac4< 0 && mac1> 0.00020 )

{

if (! RefreshRates ())

return ;

double volume=LotsOptimized();

if (volume== 0 )

return ;

m_trade.Buy(volume, Symbol (),m_symbol. Bid (), 0 , 0 , "Expert MACD" );

return ;

}



if (mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2> 0.00020 && mac4> 0 && mac1<- 0.00035 )

{

if (! RefreshRates ())

return ;

double volume=LotsOptimized();

if (volume== 0 )

return ;

m_trade.Sell(volume, Symbol (),m_symbol. Ask (), 0 , 0 , "Expert MACD" );

return ;

}

}

Apertura de Buy en el gráfico:



