ポケットに対して
エキスパート

エキスパート MACD EURUSD 1H - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1706
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アイデアの著者 — GabrielMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

iMACD (MACD) 指標に基づいて動作します。

ポジションを開くためのシグナルの条件チェック：

void OpenBuyOrSell()
  {
   double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
   mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
   mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
   mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
   mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
   mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
   mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
   mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
   mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);

//--- ロングポジション（BUY）の可能性をチェック
   if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
//--- ショートポジション（SELL）の可能性をチェック
   if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
  }

チャートで買いを出す：

エキスパート MACD EURUSD 1H 買い

 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16967

