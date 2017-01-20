Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_Keltner_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Fractal_Keltner con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado Fractal_Keltner.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador Fractal_Keltner_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16979
Señales de cuatro indicadores iMA, MA, de los precios PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Comercio solo en las cuentas con cobertura.Expert MACD EURUSD 1 Hour
Funciona sobre la base de los indicadores iMACD, MACD
Indicador fractal de DeMark.Exp_ColorZerolagMomentum_X2
Sistema comercial de tendencia Exp_ColorZerolagMomentum_X2, basado en las señales de dos indicadores ColorZerolagMomentum.