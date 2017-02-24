CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Expert MACD EURUSD 1 Hour - Experte für den MetaTrader 5

bifeancho
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1581
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — GabrielAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor basiert auf den iMACD (MACD) Indikatoren.

Bedingungen für die Überprüfung von Signalen für die Eröffnung einer Position:

void OpenBuyOrSell()
  {
   double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
   mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
   mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
   mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
   mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
   mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
   mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
   mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
   mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);

//--- check for long position (BUY) possibility
   if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
  }

Eröffnung von Buy auf dem Chart:

Expert MACD EURUSD 1 Hour buy

 


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16967

