Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Expert MACD EURUSD 1 Hour - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1581
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee — Gabriel, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Der Expert Advisor basiert auf den iMACD (MACD) Indikatoren.
Bedingungen für die Überprüfung von Signalen für die Eröffnung einer Position:
void OpenBuyOrSell()
{
double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);
//--- check for long position (BUY) possibility
if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
}
{
double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);
//--- check for long position (BUY) possibility
if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
}
Eröffnung von Buy auf dem Chart:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16967
Fractal_Bands_HTF
Der Fractal_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Fractal_CCI
Fraktaler Commodity Channel Index.
GO
Signale basierend auf vier Indikatoren iMA (MA), nach Preisen PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW und PRICE_CLOSE. Nur für Hedgekonten.Fractal_Keltner_HTF
Der Fractal_Keltner Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.