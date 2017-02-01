CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Expert MACD EURUSD 1 Hour - expert para MetaTrader 5

bifeancho | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1716
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — Gabrielautor do código mq5 — barabashkakvn.

Trabalha com base nos indicadores iMACD, MACD.

Condição para verificar os sinais para a posição de abertura:

void OpenBuyOrSell()
  {
   double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
   mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
   mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
   mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
   mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
   mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
   mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
   mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
   mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);

//--- check for long position (BUY) possibility
   if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
//--- check for short position (SELL) possibility
   if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
     {
      if(!RefreshRates())
         return;
      double volume=LotsOptimized();
      if(volume==0)
         return;
      m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
      return;
     }
  }

Apertura de Buy no gráfico:

Expert MACD EURUSD 1 Hour buy

 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16967

Fractal_Bands_HTF Fractal_Bands_HTF

Indicador Fractal_Bands com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Fractal_CCI Fractal_CCI

Commodity Channel Index fractal.

GO GO

Sinais de quatro indicadores iMA, MA, segundo os preços PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Negociação apenas em contas de cobertura.

Fractal_Keltner_HTF Fractal_Keltner_HTF

Indicador Fractal_Keltner com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.