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Expert MACD EURUSD 1 Hour - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 5482
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- Опубликован:
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Автор идеи — Gabriel, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Работает на базе индикаторов iMACD, MACD.
Условия для проверки сигналов на открытие позиции:
void OpenBuyOrSell()
{
double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);
//--- check for long position (BUY) possibility
if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
}
{
double mac1,mac2,mac3,mac4,mac5,mac6,mac7,mac8;
mac1 = iMACDGet(MAIN_LINE,0);
mac2 = iMACDGet(MAIN_LINE,1);
mac3 = iMACDGet(MAIN_LINE,2);
mac4 = iMACDGet(MAIN_LINE,3);
mac5 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,0);
mac6 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,1);
mac7 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,2);
mac8 = iMACDGet(SIGNAL_LINE,3);
//--- check for long position (BUY) possibility
if(mac8>mac7 && mac7>mac6 && mac6<mac5 && mac4>mac3 && mac3<mac2 && mac2<mac1 && mac2<-0.00020 && mac4<0 && mac1>0.00020)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Buy(volume,Symbol(),m_symbol.Bid(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
//--- check for short position (SELL) possibility
if(mac8<mac7 && mac7<mac6 && mac6>mac5 && mac4<mac3 && mac3>mac2 && mac2>mac1 && mac2>0.00020 && mac4>0 && mac1<-0.00035)
{
if(!RefreshRates())
return;
double volume=LotsOptimized();
if(volume==0)
return;
m_trade.Sell(volume,Symbol(),m_symbol.Ask(),0,0,"Expert MACD");
return;
}
}
Открытие Buy на графике:
Exp_2pbIdealMA_ReOpen
Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов с доливками по тренду.Fractal_Bands_HTF
Индикатор Fractal_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
GO
Сигналы по четырём индикаторам iMA, MA, по ценам PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Торговля только на hedge-счетах.LifeHack Balance Equity
Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.