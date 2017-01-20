CodeBaseSecciones
Fractal_Bands_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador Fractal_Bands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado Fractal_Bands.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Fractal_Bands_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16961

