Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 - Experte für den MetaTrader 5

Die Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 basierend auf den Signalen von zwei AdaptiveCGOscillator Indikatoren. Anhand des ersten Indikators wird die Richtung des langsamen Trends basierend auf der Lage der Hauptlinie und der Signallinie bestimmt. Anhand des zweiten Indikators wird der Moment der Ausführung eines Trades festgelegt, wenn sich die Linien kreuzen oder berühren. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:

  1. Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein;
  2. Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.

Eingabeparameter des Expert Advisors:

//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators des Expert Advisors           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Handelsmanagement";    //+============== HANDELSMANAGEMENT ==============+  
input double MM=0.1;               //Anteil der Einlage an jedem Trade
input MarginMode MMMode=LOT;      //Methode zur Bestimmung der Lotgröße
input uint    StopLoss_=1000;      //Stop Loss in Punkten
input uint    TakeProfit_=2000;    //Take Profit in Punkten
input string MustTrade="Erlaubnis zum Handeln";    //+============== ERLAUBNIS ZUM HANDELN ==============+  
input int    Deviation_=10;       //max. Abweichung des Preises in Punkten
input bool   BuyPosOpen=true;     //Erlaubnis, eine Long-Position zu eröffnen
input bool   SellPosOpen=true;    //Erlaubnis, eine Short-Position zu eröffnen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators des Filters            |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS";    //+============== TRENDPARAMETER ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 Chartperiode für den Trend
input double Alpha=0.07;// Koeffizient der Mittelung des Indikators
input uint SignalBar=1; //Nummer des Balkens für das Erhalten eines Einstiegssignals
input bool   BuyPosClose=true;     //Erlaubnis, Long-Positionen basierend auf dem Trend zu schließen
input bool   SellPosClose=true;    //Erlaubnis, Short-Positionen basierend auf dem Trend zu schließen
//+-------------------------------------------------+
//| Eingabeparameter des Einstiegsindikators              |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="EINSTIEGSPARAMETER";       //+=============== EINSTIEGSPARAMETER ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 Chartperiode für den Einstieg
input double Alpha_=0.07;// Koeffizient der Mittelung des Indikators
input uint SignalBar_=1;//Nummer des Balkens für das Erhalten des Einstiegssignals
input bool   BuyPosClose_=false;     //Erlaubnis, Long-Positionen nach dem Signal zu schließen
input bool   SellPosClose_=false;    //Erlaubnis, Short-Positionen nach dem Signal zu schließen
//+-------------------------------------------------+

Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur zu einer besseren visuellen Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF Indikatoren sind nur für eine einfachere Visualisierung von Trends im Strategietester vorgesehen, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien AdaptiveCGOscillator.ex5, CyclePeriod.ex5 und AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD, langsamer Trend auf H6, Einstieg beim schnellen Trend auf M30:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

