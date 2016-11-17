Трендовая торговая система Exp_AdaptiveCGOscillator_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов AdaptiveCGOscillator. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта:







input string Trade= "Управление торговлей" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Разрешения торговли" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input double Alpha= 0.07 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input double Alpha_= 0.07 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AdaptiveCGOscillator.ex5, CyclePeriod.ex5 и AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD, медленный тренд на H6, вход по быстрому тренду по M30:





Рис. 2. График результатов тестирования