趋势交易系统 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, 基于来自来两条 AdaptiveCGOscillator 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置判断慢性趋势的方向。第二个指标当主线和信号线交叉或接触时判断交易开单的时刻。当柱线收盘时如果满足两个条件, 则形成信号:
- 快速和慢速趋势信号匹配;
- 快速趋势方向已改变。
智能交易系统的输入参数:
//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="交易管理"; //+============== 交易管理 ==============+
input double MM=0.1; //成交所共享的资金
input MarginMode MMMode=LOT; //手数确定方法
input uint StopLoss_=1000; //止损点数
input uint TakeProfit_=2000; //止盈点数
input string MustTrade="交易许可"; //+============== 交易许可 ==============+
input int Deviation_=10; //最大价格偏离点数
input bool BuyPosOpen=true; //多头仓位入场许可
input bool SellPosOpen=true; //空头仓位入场许可
//+-------------------------------------------------+
//| 过滤指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="慢速趋势参数"; //+============== 慢速趋势参数 ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 图表趋势周期
input double Alpha=0.07;// 指标平滑率
input uint SignalBar=1; //获取信号的柱线索引
input bool BuyPosClose=true; //多头仓位按照趋势离场许可
input bool SellPosClose=true; //空头仓位按照趋势离场许可
//+-------------------------------------------------+
//| 入场指标输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="入场参数"; //+=============== 入场参数 ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 图表周期
input double Alpha_=0.07;// 指标平滑率
input uint SignalBar_=1;//获取信号的柱线索引
input bool BuyPosClose_=false; //多头仓位按照信号离场许可
input bool SellPosClose_=false; //空头仓位按照信号离场许可
//+-------------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数 |
//+-------------------------------------------------+
字符串参数与输入参数代码中的文本仅为 EA 的输入参数窗口更直观。
EA 中的 AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。
放置 AdaptiveCGOscillator.ex5, CyclePeriod.ex5 和 AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2015 品种 EURUSD, 慢速趋势 H6, 入场依据快速趋势 M30:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16937
