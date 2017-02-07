趋势交易系统 Exp_AdaptiveCGOscillator_X2, 基于来自来两条 AdaptiveCGOscillator 指标的信号。第一个指标基于主线和信号线的位置判断慢性趋势的方向。第二个指标当主线和信号线交叉或接触时判断交易开单的时刻。当柱线收盘时如果满足两个条件, 则形成信号:

快速和慢速趋势信号匹配; 快速趋势方向已改变。

智能交易系统的输入参数:







input string Trade= "交易管理" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "交易许可" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "慢速趋势参数" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input double Alpha= 0.07 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "入场参数" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input double Alpha_= 0.07 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



字符串参数与输入参数代码中的文本仅为 EA 的输入参数窗口更直观。

EA 中的 AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。

放置 AdaptiveCGOscillator.ex5, CyclePeriod.ex5 和 AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。





图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 EURUSD, 慢速趋势 H6, 入场依据快速趋势 M30:





图例. 2. 测试结果图表