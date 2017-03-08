2つのAdaptiveCGOscillator 指標シグナルに基づいたExp_AdaptiveCGOscillator_X2トレンド取引システム：1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。

高速及び低速動向のシグナルが一致する 高速動向の方向性が変わった

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：







input string Trade= "Trade management" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Trade permissions" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARAMETERS FOR SLOW TREND" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ;

input double Alpha= 0.07 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "ENTRY PARAMETERS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input double Alpha_= 0.07 ;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



入力パラメータのコード内のテキストを含む文字列パラメータは、エキスパートアドバイザーの入力パラメータウィンドウをよりよく視覚化するためのものです。

EAのAdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイルされたAdaptiveCGOscillator.ex5、CyclePeriod.ex5、AdaptiveCGOscillator_Cloud_HTF.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定の例

2015年のEURUSDテスト結果、H6低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：





図2 検証結果のチャート