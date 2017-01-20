CodeBaseSecciones
Indicadores

Fractal_Keltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Autor real: jppoton@yahoo.com

Canal fractal de Keltner. Este indicador aumenta la amplitud del canal de Keltner para evitar señales falsas de entrada o salida, o reducirlas al mínimo. Para ver la descripción completa, entre en el blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_Keltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16927

