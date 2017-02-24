Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fractal_Keltner - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fraktaler Keltner-Kanal. Dieser Indikator vergrößert die Breite des Keltner Kanals, um falsche Signale zu vermeiden oder zu minimieren. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.
Abb.1. Der Fractal_Keltner Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16927
Searching Nearest Bar
Searching Nearest Bar - Ermittlung des nächsten Balkens.StopAndTake MT5
Bei Übertragung des Skripts auf das Preis-Chart verändern sich Stop und Take aller offenen Order nach dem gegebenen Instrument.
Fractal_MA
Fraktaler MA mit der Anzeige des letzten Wertes mit einem Preislabel.Fractal_RSI
Fraktaler Relative Strength Index.