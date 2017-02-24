CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Fractal_Keltner - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
835
(16)
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fraktaler Keltner-Kanal. Dieser Indikator vergrößert die Breite des Keltner Kanals, um falsche Signale zu vermeiden oder zu minimieren. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_Keltner Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16927

