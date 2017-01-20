Mira cómo descargar robots gratis
Searching Nearest Bar - script para MetaTrader 5
Este script determina el lugar donde lo han lanzado con el ratón, y busca la barra más cercana a la zona de "aterrizaje". La búsqueda de la barra se realiza basándose en el concepto de los límites de las barras:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16926
