Searching Nearest Bar - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Este script determina el lugar donde lo han lanzado con el ratón, y busca la barra más cercana a la zona de "aterrizaje". La búsqueda de la barra se realiza basándose en el concepto de los límites de las barras:

Searching Nearest Bar

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16926

