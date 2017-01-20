CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

TrendMeLeaveMe - Asesor Experto para MetaTrader 5

waddahattar | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1174
Ranking:
(31)
Publicado:
TrendMeLeaveMe.mq5 (19.17 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor de la idea — Ahmad Waddah Attar, autor del código mq5 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMe es un asesor para MetaTrader 5. Asesor semiautomático que comercia con la ayuda de la Línea de tendencia (TrendLIne). 

Antes de iniciar este experto, solo tiene que dibujar la tendencia ascendente o descendente. Configure las propiedades, inicie el experto y dedíquese a sus asuntos tranquílamente.

Este experto no funciona de forma automática. En primer lugar, usted deberá dibujar la tendencia ascendente, descendente u horizontal:

Trend Line 

Llámelo buystop o sellstop, configure: BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpper y SellStop_StepLower 

Cuando el precio entre en la zona existente entre sus niveles de buystop y BuyStop_StepLower, el experto abrirá una orden buystop orientándose por el precio BuyStop_StepUpper. Cuando el precio entre en la zona existente entre sus niveles de sellstop y SellStop_StepUpper, el experto abrirá una orden sellstop orientándose por el precio SellStop_StepLower.
El experto siempre cambiará OpenPrice para ambos tipos de orden cuando el precio se mueva tras la tendencia, hasta que no salga de la zona representada.

Usted puede configurar por sí mismo BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit y BuyStop_Lot para la apertura de la orden buystop. Asimismo, también puede configurar SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit y SellStop_Lot para la orden sellstop.

Este es el aspecto que tiene en los gráficos:




Otro ejemplo más:



 


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16921

