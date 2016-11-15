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Индикаторы

Fractal_Keltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2177
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный канал Кёлтнера. Этот индикатор увеличивает ширину канала Кёлтнера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner

XXDPO_HTF XXDPO_HTF

Индикатор XXDPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_Bands Fractal_Bands

Фрактальный Bollinger Bands.

Fractal_MA Fractal_MA

Фрактальный мувинг с индикацией своего последнего значения ценовой меткой.

Fractal_RSI Fractal_RSI

Фрактальный Relative Strength Index.