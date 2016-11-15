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Фрактальный канал Кёлтнера. Этот индикатор увеличивает ширину канала Кёлтнера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner