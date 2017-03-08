無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者： jppoton@yahoo.com
Keltnerによるフラクタルチャンネルこの指標は、誤った参入/エグジットシグナルを回避するまたは最小限に抑えるために、Keltnerチャネルの幅を広げます。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_Keltner指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16927
