インディケータ

Fractal_Keltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： jppoton@yahoo.com

Keltnerによるフラクタルチャンネルこの指標は、誤った参入/エグジットシグナルを回避するまたは最小限に抑えるために、Keltnerチャネルの幅を広げます。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_Keltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16927

