CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Searching Nearest Bar - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1141
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este script define a localização, aonde ele foi jogado pelo mouse, e procura a barra mais próxima do local da "aterragem." A pesquisa da barra mais próxima constrói-se nos limites das barras:

Searching Nearest Bar

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16926

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

Expert Advisor semiautomático que negocia usando a Linha de tendência (TrendLIne).

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

Apenas para trabalhar em contas hedge. Abertura de duas posições opostas na nova barra.

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Canal fractal de Keltner.

Fractal_MA Fractal_MA

Média móvel fractal com indicação da última marca de preço.