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Searching Nearest Bar - скрипт для MetaTrader 5
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Данный скрипт определяет место, куда его бросили мышкой, и ищет ближайший бар к месту "десантирования". Поиск ближайшего бара строится на концепции границ баров:
JBrainTrend1Stop_Alert
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