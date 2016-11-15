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Searching Nearest Bar - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2363
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Данный скрипт определяет место, куда его бросили мышкой, и ищет ближайший бар к месту "десантирования". Поиск ближайшего бара строится на концепции границ баров:

Searching Nearest Bar

 

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