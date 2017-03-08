コードベースセクション
Searching Nearest Bar - MetaTrader 5のためのスクリプト

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
772
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
スクリプトは、マウスでドラッグされた場所を定義し、最も近いバーを探します。このプロセスは、バーの境界の概念に基づいています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16926

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

トレンドライン（TrendLIne）を使用する半自動エキスパートアドバイザー

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

ヘッジ勘定にのみ使用します。新しいバーに2つの反対方向のポジションを開きます。

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Keltnerによるフラクタルチャンネル

Fractal_MA Fractal_MA

価格ラベル付きの最後の値を示すフラクタル移動平均。