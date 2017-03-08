無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Searching Nearest Bar - MetaTrader 5のためのスクリプト
スクリプトは、マウスでドラッグされた場所を定義し、最も近いバーを探します。このプロセスは、バーの境界の概念に基づいています。
