TrendMeLeaveMe - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1267
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者 — Ahmad Waddah Attar, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
TrendMeLeaveMeはMetaTrader 5 EAです。トレンドライン（TrendLIne）を使用する半自動エキスパートアドバイザー
EAを立ち上げる前に、強気または弱気の動向を描くだけです。プロパティを設定してEAを起動すれば、他のことに注意を集中することができます。
これは自動化されたEAです。 まず、上向き、下向き、または水平の動向を描く必要があります。
buystopまたはsellstopと名付け、BuyStop_StepUpper、BuyStop_StepLower、SellStop_StepUpper、SellStop_StepLowerパラメータを設定します。
価格がbuystopとBuyStop_StepLowerレベルの間の領域に入ると、EAはBuyStop_StepUpper価格に続いて買いストップ注文を出します。価格がsellstopとSellStop_StepUpperレベルの間の領域に入ると、EAはSellStop_StepLower価格に従って売りストップ注文を出します。
EAは、価格がトレンドに沿って表示された領域を離れるまで、両型の注文のOpenPriceを常に変更します。
買いストップ注文を出すにはBuyStop_StopLoss、BuyStop_Takeprofit、BuyStop_Lotを調整します。 売りストップ注文にはSellStop_StopLoss、SellStop_Takeprofit、SellStop_Lotを調整します。
以下がチャートで表示されるものです。
あと一つの例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16921
