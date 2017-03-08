アイデアの著者 — Ahmad Waddah Attar, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMeはMetaTrader 5 EAです。トレンドライン（TrendLIne）を使用する半自動エキスパートアドバイザー

EAを立ち上げる前に、強気または弱気の動向を描くだけです。プロパティを設定してEAを起動すれば、他のことに注意を集中することができます。

これは自動化されたEAです。 まず、上向き、下向き、または水平の動向を描く必要があります。

buystopまたはsellstopと名付け、BuyStop_StepUpper、BuyStop_StepLower、SellStop_StepUpper、SellStop_StepLowerパラメータを設定します。



価格がbuystopとBuyStop_StepLowerレベルの間の領域に入ると、EAはBuyStop_StepUpper価格に続いて買いストップ注文を出します。価格がsellstopとSellStop_StepUpperレベルの間の領域に入ると、EAはSellStop_StepLower価格に従って売りストップ注文を出します。

EAは、価格がトレンドに沿って表示された領域を離れるまで、両型の注文のOpenPriceを常に変更します。



買いストップ注文を出すにはBuyStop_StopLoss、BuyStop_Takeprofit、BuyStop_Lotを調整します。 売りストップ注文にはSellStop_StopLoss、SellStop_Takeprofit、SellStop_Lotを調整します。



