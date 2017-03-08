コードベースセクション
TrendMeLeaveMe - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
1267
(31)
アイデアの著者 — Ahmad Waddah Attar, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMeはMetaTrader 5 EAです。トレンドライン（TrendLIne）を使用する半自動エキスパートアドバイザー 

EAを立ち上げる前に、強気または弱気の動向を描くだけです。プロパティを設定してEAを起動すれば、他のことに注意を集中することができます。

これは自動化されたEAです。 まず、上向き、下向き、または水平の動向を描く必要があります。

Trend Line 

buystopまたはsellstopと名付け、BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpperSellStop_StepLowerパラメータを設定します。 

価格がbuystopとBuyStop_StepLowerレベルの間の領域に入ると、EAはBuyStop_StepUpper価格に続いて買いストップ注文を出します。価格がsellstopとSellStop_StepUpperレベルの間の領域に入ると、EAはSellStop_StepLower価格に従って売りストップ注文を出します。
EAは、価格がトレンドに沿って表示された領域を離れるまで、両型の注文のOpenPriceを常に変更します。

買いストップ注文を出すにはBuyStop_StopLossBuyStop_TakeprofitBuyStop_Lotを調整します。 売りストップ注文にはSellStop_StopLossSellStop_TakeprofitSellStop_Lotを調整します。

以下がチャートで表示されるものです。




あと一つの例：



 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16921

