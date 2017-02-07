加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
TrendMeLeaveMe - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2066
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Ahmad Waddah Attar, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
TrendMeLeaveMe 是一款 MetaTrader 5 EA。使用趋势线 (TrendLIne) 的半自动智能交易系统。
在启动 EA 之前, 简单地绘制一条多头或空头趋势线。设置属性, 启动 EA, 然后您可以将注意力集中在别的东西上。
这是一款自动 EA. 首先, 您应绘制一条上行, 下行或水平趋势线:
将其命名为 buystop 或 sellstop 并设置 BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper 和 SellStop_StepLower 参数
当价格进入您的 buystop 和 BuyStop_StepLower 级别之间的区域时, EA 在 BuyStop_StepUpper 价格之后放置一笔buystop 订单。当价格进入您的 sellstop 和 SellStop_StepUpper 级别之间的区域时, EA 在 SellStop_StepLower 价格之后放置一笔sellstop 订单。
当价格追随趋势, 直到它离开显示区域时, EA 总会更改两种订单类型的 OpenPrice。
您可以调整 BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit 和 BuyStop_Lot 来放置 buystop 订单。您可以设置 SellStop_StopLoss, SellStop_Takeprofit 和 SellStop_Lot 用于 sellstop 订单。
这是它在图表上的样子:
其它示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16921
搜索最近的柱线 - 用来搜索最近的柱线。Fractal_Keltner
由 Keltner 开发的分形通道。