TrendMeLeaveMe - MetaTrader 5EA

waddahattar
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2066
等级:
(31)
已发布:
思路提供者 — Ahmad Waddah Attar, MQL5 代码作者 — barabashkakvn

TrendMeLeaveMe 是一款 MetaTrader 5 EA。使用趋势线 (TrendLIne) 的半自动智能交易系统。 

在启动 EA 之前, 简单地绘制一条多头或空头趋势线。设置属性, 启动 EA, 然后您可以将注意力集中在别的东西上。

这是一款自动 EA. 首先, 您应绘制一条上行, 下行或水平趋势线:

趋势线 

将其命名为 buystop 或 sellstop 并设置  BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpper 和 SellStop_StepLower 参数 

当价格进入您的 buystop 和 BuyStop_StepLower 级别之间的区域时, EA 在 BuyStop_StepUpper 价格之后放置一笔buystop 订单。当价格进入您的 sellstop 和 SellStop_StepUpper 级别之间的区域时, EA 在 SellStop_StepLower 价格之后放置一笔sellstop 订单。

当价格追随趋势, 直到它离开显示区域时, EA 总会更改两种订单类型的 OpenPrice。

您可以调整 BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit 和 BuyStop_Lot 来放置 buystop 订单。您可以设置 SellStop_StopLossSellStop_Takeprofit 和 SellStop_Lot 用于 sellstop 订单。

这是它在图表上的样子:




其它示例:



 


原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16921

