Autor der Idee — Ahmad Waddah Attar, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMe — ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Halbautomatischer Expert Advisor — Handel mithilfe der Trendlinie (TrendLIne).

Bevor Sie diesen Expert Advisor starten, zeichnen Sie einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend. Setzen Sie die Eigenschaften, starten Sie den Experten und Sie können sich Ihren Angelegenheiten widmen.

Dieser Expert Advisor funktioniert nicht automatisch. Sie müssen zuerst einen Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einen horizontalen Trend zeichnen:

Benennen Sie ihn buystop oder sellstop; setzen Sie die Einstellungen: BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper und SellStop_StepLower



Wenn der Preis den Bereich zwischen Ihren Levels buystop und BuyStop_StepLower erreicht, eröffnet der Expert Advisot eine buystop Order mit Rücksicht auf den BuyStop_StepUpper Preis. Wenn der Preis den Bereich zwischen den Levels sellstop und SellStop_StepUpper erreicht, eröffnet der EA eine sellstop Order mit Rücksicht auf den SellStop_StepLower Preis.



Der Expert Advisor wird immer OpenPrice für beide Ordertypen ändern, wenn der Preis sich nach dem Trend bewegt, bis er aus dem anzuzeigenden Bereich aussteigt.



Sie können selbst BuyStop_StopLoss, BuyStop_Takeprofit und BuyStop_Lot für die Eröffnung der buystop Order einstellen. Darüber hinaus können Sie SellStop_StopLoss , SellStop_Takeprofit und SellStop_Lot für eine Sellstop-Order setzen.



Es sieht auf den Charts wie folgt aus:









Ein weiteres Beispiel:





