Autor da ideia — Ahmad Waddah Attar, autor do código mq5 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMe, Expert Advisor para MetaTrader 5. Expert Advisor semiautomático que negocia usando a Linha de tendência (TrendLIne).

Antes de executar este Expert Advisor, plote a tendência de alta ou de baixa. Defina as propriedades, execute-o e confira faça suas transações.

Este Expert Advisor não funciona de maneira automática. Primeiro, você deve plotar a tendência em alta, em baixa ou horizontal:

Chame-o buystop ou sellstop, defina as configurações: BuyStop_StepUpper, BuyStop_StepLower, SellStop_StepUpper e SellStop_StepLower



Quando o preço entra na zona entre seus níveis buystop e BuyStop_StepLower, o Expert Advisor abre uma ordem buystop com orientações sobre o preço BuyStop_StepUpper. Quando o preço entra na zona entre seus níveis sellstop e SellStop_StepUpper, o Expert Advisor abre uma ordem sellstop com orientações sobre o preço SellStop_StepLower.



O Expert Advisor vai alterar sempre o OpenPrice para ambos os tipos de ordens, se o preço seguir a tendência e não sair da zona exibida.



Você mesmo pode configurar o BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit e BuyStop_Lot para a abertura da ordem buystop. Além disso, você pode configurar os parâmetros SellStop_StopLoss, SellStop_Takeprofit e SellStop_Lot para a ordem sellstop.



Assim é como fica nos gráficos:









Outro exemplo:





