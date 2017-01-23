CodeBaseSeções
TrendMeLeaveMe - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia — Ahmad Waddah Attar, autor do código mq5 — barabashkakvn.

TrendMeLeaveMe, Expert Advisor para MetaTrader 5. Expert Advisor semiautomático que negocia usando a Linha de tendência (TrendLIne). 

Antes de executar este Expert Advisor, plote a tendência de alta ou de baixa. Defina as propriedades, execute-o e confira faça suas transações.

Este Expert Advisor não funciona de maneira automática. Primeiro, você deve plotar a tendência em alta, em baixa ou horizontal:

Trend Line 

Chame-o buystop ou sellstop, defina as configurações: BuyStop_StepUpperBuyStop_StepLowerSellStop_StepUpper e SellStop_StepLower 

Quando o preço entra na zona entre seus níveis buystop e BuyStop_StepLower, o Expert Advisor abre uma ordem buystop com orientações sobre o preço BuyStop_StepUpper. Quando o preço entra na zona entre seus níveis sellstop e SellStop_StepUpper, o Expert Advisor abre uma ordem sellstop com orientações sobre o preço SellStop_StepLower.

O Expert Advisor vai alterar sempre o OpenPrice para ambos os tipos de ordens, se o preço seguir a tendência e não sair da zona exibida.

Você mesmo pode configurar o BuyStop_StopLoss , BuyStop_Takeprofit e BuyStop_Lot para a abertura da ordem buystop. Além disso, você pode configurar os parâmetros SellStop_StopLoss, SellStop_Takeprofit e SellStop_Lot para a ordem sellstop.

Assim é como fica nos gráficos:




Outro exemplo:



 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16921

