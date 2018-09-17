コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MACD ストキャスティクス2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1413
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
考案: スクリプタ

MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.

2つのオシレーターに基づいたEA: iMACD (調整可能な時間枠を持つ) と iStochastic。 主なアイデアとして、MACD の期間を、チャート内の現在のものよりも高くする必要があります。

SL および TP は、売買ポジションに対して個別に設定されます。 トレーリングは、すべてのポジションタイプで同じです。


インプット

  • Lotsポジションボリューム (裁量で設定する定数)
  • Stop Loss BUY(ピプス単位)-買いのポジションの SL
  • Stop Loss SELL(ピプス単位)-売りのポジションの SL
  • Take Profit BUY (ピプス単位)-買いのポジションの TP
  • Take Profit SELL(ピプス単位)-売りのポジションの TP
  • Trailing Stop BUY and SELL(ピプス単位)-トレーリング (買いと売りの1つ)
  • Trailing Step BUY and SELL(ピプス単位)-トレーリングのステップ

//---インジケータのエントリー:

  • MACD: 期間
  • MACD: 高速平均計算の期間
  • MACD: 低速平均計算の期間
  • MACD: 差平均の期間
  • MACD: 価格またはハンドルの種類
  • ストキャスティクス: K-期間 (計算の棒の数)
  • ストキャスティクス: D-期間 (最初のスムージングの期間)
  • ストキャスティクス: 最終的なスムージング
  • ストキャスティクス: スムージングの種類
  • ストキャスティクス: ストキャスティクス計算法

インプットは、シンボルとタイムフレームごとに最適化する必要があります。 AUDUSD、M15 の模範的な最適化の範囲:

MACD ストキャスティクス2オプション

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16918

