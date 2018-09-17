考案: スクリプタ

MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.

2つのオシレーターに基づいたEA: iMACD (調整可能な時間枠を持つ) と iStochastic。 主なアイデアとして、MACD の期間を、チャート内の現在のものよりも高くする必要があります。

SL および TP は、売買ポジションに対して個別に設定されます。 トレーリングは、すべてのポジションタイプで同じです。





インプット

Lots ポジションボリューム (裁量で設定する定数)

Stop Loss BUY (ピプス単位)-買いのポジションの SL

Stop Loss SELL (ピプス単位)-売りのポジションの SL

Take Profit BUY (ピプス単位)-買いのポジションの TP

Take Profit SELL (ピプス単位)-売りのポジションの TP

Trailing Stop BUY and SELL (ピプス単位)-トレーリング (買いと売りの1つ)

Trailing Step BUY and SELL(ピプス単位)-トレーリングのステップ

//---インジケータのエントリー:

MACD: 期間

MACD: 高速平均計算の期間

MACD: 低速平均計算の期間

MACD: 差平均の期間

MACD: 価格またはハンドルの種類

ストキャスティクス: K-期間 (計算の棒の数)

ストキャスティクス: D-期間 (最初のスムージングの期間)

ストキャスティクス: 最終的なスムージング

ストキャスティクス: スムージングの種類

ストキャスティクス: ストキャスティクス計算法

インプットは、シンボルとタイムフレームごとに最適化する必要があります。 AUDUSD、M15 の模範的な最適化の範囲: