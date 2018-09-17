無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACD ストキャスティクス2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1413
-
考案: スクリプタ
MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.
2つのオシレーターに基づいたEA: iMACD (調整可能な時間枠を持つ) と iStochastic。 主なアイデアとして、MACD の期間を、チャート内の現在のものよりも高くする必要があります。
SL および TP は、売買ポジションに対して個別に設定されます。 トレーリングは、すべてのポジションタイプで同じです。
インプット
- Lotsポジションボリューム (裁量で設定する定数)
- Stop Loss BUY(ピプス単位)-買いのポジションの SL
- Stop Loss SELL(ピプス単位)-売りのポジションの SL
- Take Profit BUY (ピプス単位)-買いのポジションの TP
- Take Profit SELL(ピプス単位)-売りのポジションの TP
- Trailing Stop BUY and SELL(ピプス単位)-トレーリング (買いと売りの1つ)
- Trailing Step BUY and SELL(ピプス単位)-トレーリングのステップ
//---インジケータのエントリー:
- MACD: 期間
- MACD: 高速平均計算の期間
- MACD: 低速平均計算の期間
- MACD: 差平均の期間
- MACD: 価格またはハンドルの種類
- ストキャスティクス: K-期間 (計算の棒の数)
- ストキャスティクス: D-期間 (最初のスムージングの期間)
- ストキャスティクス: 最終的なスムージング
- ストキャスティクス: スムージングの種類
- ストキャスティクス: ストキャスティクス計算法
インプットは、シンボルとタイムフレームごとに最適化する必要があります。 AUDUSD、M15 の模範的な最適化の範囲:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16918
