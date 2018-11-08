Participe de nossa página de fãs
MACD Stochastic 2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2948
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ideia por: Scriptor.
Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.
Um Expert Advisor baseado em dois osciladores: iMACD (com o período gráfico ajustável) e iStochastic obtido no período gráfico atual. A ideia principal é que o período gráfico do MACD deve ser maior do que o período atual do gráfico.
Stop loss e take profit são definidos individualmente para as posições COMPRA e VENDA. O trailing é o mesmo para todos os tipos de posição.
Entradas
- Lots - volume da posição (constante, a ser definida manualmente)
- Stop Loss BUY (em pips) - Stop Loss para as posições de COMPRA
- Stop Loss SELL (em pips) - Stop Loss para as posições de VENDA
- Take Profit BUY (em pips) - Take Profit para as posições de COMPRA
- Take Profit SELL (em pips) - Take Profit para as posições de VENDA
- Trailing Stop BUY and SELL(em pips) - trailing (um único para COMPRA e VENDA)
- Trailing Step BUY and SELL (em pips) - passo do trailing
//--- Parâmetros de entrada dos indicadores:
- MACD: período
- MACD: período para o cálculo da média rápida
- MACD: período para o cálculo da média lenta
- MACD: período para a diferença da média
- MACD: tipo de preço ou manipulador
- Stochastic: período K (número de barras para o cálculo)
- Stochastic: período D (período da primeira suavização)
- Stochastic: suavização final
- Stochastic: tipo de suavização
- Stochastic: método de cálculo do estocástico
As entradas devem ser otimizadas para cada símbolo e período gráfico. Faixa de otimização de exemplo para o AUDUSD, M15:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16918
