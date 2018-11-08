CodeBaseSeções
Experts

MACD Stochastic 2 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2948
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ideia por: Scriptor.

Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.

Um Expert Advisor baseado em dois osciladores: iMACD (com o período gráfico ajustável) e iStochastic obtido no período gráfico atual. A ideia principal é que o período gráfico do MACD deve ser maior do que o período atual do gráfico.

Stop loss e take profit são definidos individualmente para as posições COMPRA e VENDA. O trailing é o mesmo para todos os tipos de posição.


Entradas

  • Lots - volume da posição (constante, a ser definida manualmente)
  • Stop Loss BUY (em pips) - Stop Loss para as posições de COMPRA
  • Stop Loss SELL (em pips) - Stop Loss para as posições de VENDA
  • Take Profit BUY (em pips) - Take Profit para as posições de COMPRA
  • Take Profit SELL (em pips) - Take Profit para as posições de VENDA
  • Trailing Stop BUY and SELL(em pips) - trailing (um único para COMPRA e VENDA)
  • Trailing Step BUY and SELL (em pips) - passo do trailing

//--- Parâmetros de entrada dos indicadores:

  • MACD: período
  • MACD: período para o cálculo da média rápida
  • MACD: período para o cálculo da média lenta
  • MACD: período para a diferença da média
  • MACD: tipo de preço ou manipulador
  • Stochastic: período K (número de barras para o cálculo)
  • Stochastic: período D (período da primeira suavização)
  • Stochastic: suavização final
  • Stochastic: tipo de suavização
  • Stochastic: método de cálculo do estocástico

As entradas devem ser otimizadas para cada símbolo e período gráfico. Faixa de otimização de exemplo para o AUDUSD, M15:

Opções do MACD Stochastic 2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16918

