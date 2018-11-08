Ideia por: Scriptor.

Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.

Um Expert Advisor baseado em dois osciladores: iMACD (com o período gráfico ajustável) e iStochastic obtido no período gráfico atual. A ideia principal é que o período gráfico do MACD deve ser maior do que o período atual do gráfico.

Stop loss e take profit são definidos individualmente para as posições COMPRA e VENDA. O trailing é o mesmo para todos os tipos de posição.





Entradas

Lots - volume da posição (constante, a ser definida manualmente)

- volume da posição (constante, a ser definida manualmente) Stop Loss BUY (em pips) - Stop Loss para as posições de COMPRA

(em pips) - Stop Loss para as posições de COMPRA Stop Loss SELL (em pips) - Stop Loss para as posições de VENDA

(em pips) - Stop Loss para as posições de VENDA Take Profit BUY (em pips) - Take Profit para as posições de COMPRA

(em pips) - Take Profit para as posições de COMPRA Take Profit SELL (em pips) - Take Profit para as posições de VENDA

(em pips) - Take Profit para as posições de VENDA Trailing Stop BUY and SELL (em pips) - trailing (um único para COMPRA e VENDA)

(em pips) - trailing (um único para COMPRA e VENDA) Trailing Step BUY and SELL (em pips) - passo do trailing

//--- Parâmetros de entrada dos indicadores:

MACD: período

MACD: período para o cálculo da média rápida

MACD: período para o cálculo da média lenta

MACD: período para a diferença da média

MACD: tipo de preço ou manipulador

Stochastic: período K (número de barras para o cálculo)

Stochastic: período D (período da primeira suavização)

Stochastic: suavização final

Stochastic: tipo de suavização

Stochastic: método de cálculo do estocástico

As entradas devem ser otimizadas para cada símbolo e período gráfico. Faixa de otimização de exemplo para o AUDUSD, M15: