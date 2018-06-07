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MACD Stochastic 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник на основе двух осцилляторов: iMACD (с настраиваемым таймфреймом) и iStochastic взятого на текущем таймфрейме. Основная идея - таймфрейм MACD должен быть больше, чем текущий таймфрейм графика.
Стоп лосс и тейк профит настраивается отдельно для BUY и SELL позиций. А вот трейлинг единый для всех типов позиций.
Входные параметры
- Lots - объём позиции (постоянный, задаётся вручную)
- Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс для BUY позиций
- Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс для SELL позиций
- Take Profit BUY (in pips) - тейк профит для BUY позиций
- Take Profit SELL (in pips) - тейк профит для SELL позиций
- Trailing Stop BUY and SELL(in pips) - трейлинг (единый для BUY и SELL)
- Trailing Step BUY and SELL (in pips) - шаг трейлинга
//--- Параметры индикаторов:
- MACD: period
- MACD: period for Fast average calculation
- MACD: period for Slow average calculation
- MACD: period for their difference averaging
- MACD: type of price or handle
- Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
- Stochastic: D-period (period of first smoothing)
- Stochastic: final smoothing
- Stochastic: type of smoothing
- Stochastic: stochastic calculation method
Для каждого символа и таймфрейма нужно оптимизировать параметры. Пример диапазонов оптимизации для AUDUSD,M15:
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммыRenko Level EA
Советник по индикатору Renko Level
Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.Exp_BlauErgodicMDI_Tm
Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли