Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник на основе двух осцилляторов: iMACD (с настраиваемым таймфреймом) и iStochastic взятого на текущем таймфрейме. Основная идея - таймфрейм MACD должен быть больше, чем текущий таймфрейм графика.

Стоп лосс и тейк профит настраивается отдельно для BUY и SELL позиций. А вот трейлинг единый для всех типов позиций.





Входные параметры

Lots - объём позиции (постоянный, задаётся вручную)

- объём позиции (постоянный, задаётся вручную) Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс для BUY позиций

(in pips) - стоп лосс для BUY позиций Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс для SELL позиций

(in pips) - стоп лосс для SELL позиций Take Profit BUY (in pips) - тейк профит для BUY позиций

(in pips) - тейк профит для BUY позиций Take Profit SELL (in pips) - тейк профит для SELL позиций

(in pips) - тейк профит для SELL позиций Trailing Stop BUY and SELL (in pips) - трейлинг (единый для BUY и SELL)

(in pips) - трейлинг (единый для BUY и SELL) Trailing Step BUY and SELL (in pips) - шаг трейлинга

//--- Параметры индикаторов:

MACD: period

MACD: period for Fast average calculation

MACD: period for Slow average calculation

MACD: period for their difference averaging

MACD: type of price or handle

Stochastic: K-period (number of bars for calculations)

Stochastic: D-period (period of first smoothing)

Stochastic: final smoothing

Stochastic: type of smoothing

Stochastic: stochastic calculation method

Для каждого символа и таймфрейма нужно оптимизировать параметры. Пример диапазонов оптимизации для AUDUSD,M15: