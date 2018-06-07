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Советники

MACD Stochastic 2 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2717
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник на основе двух осцилляторов: iMACD (с настраиваемым таймфреймом) и iStochastic взятого на текущем таймфрейме. Основная идея - таймфрейм MACD должен быть больше, чем текущий таймфрейм графика.

Стоп лосс и тейк профит настраивается отдельно для BUY и SELL позиций. А вот трейлинг единый для всех типов позиций.


Входные параметры

  • Lots - объём позиции (постоянный, задаётся вручную)
  • Stop Loss BUY (in pips) - стоп лосс для BUY позиций
  • Stop Loss SELL (in pips) - стоп лосс для SELL позиций
  • Take Profit BUY (in pips) - тейк профит для BUY позиций
  • Take Profit SELL (in pips) - тейк профит для SELL позиций
  • Trailing Stop BUY and SELL(in pips) - трейлинг (единый для BUY и SELL)
  • Trailing Step BUY and SELL (in pips) - шаг трейлинга

//--- Параметры индикаторов:

  • MACD: period
  • MACD: period for Fast average calculation
  • MACD: period for Slow average calculation
  • MACD: period for their difference averaging
  • MACD: type of price or handle
  • Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
  • Stochastic: D-period (period of first smoothing)
  • Stochastic: final smoothing
  • Stochastic: type of smoothing
  • Stochastic: stochastic calculation method

Для каждого символа и таймфрейма нужно оптимизировать параметры. Пример диапазонов оптимизации для AUDUSD,M15:

MACD Stochastic 2 Options

ColorXDerivative ColorXDerivative

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммы

Renko Level EA Renko Level EA

Советник по индикатору Renko Level

Price Rollback Price Rollback

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.

Exp_BlauErgodicMDI_Tm Exp_BlauErgodicMDI_Tm

Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли