思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

一款基于两个振荡器的智能交易系统: iMACD (具有可调时间帧) 和采用当前时间帧的随机振荡器。 主要思路是 MACD 的时间帧必须高于图表中的当前时间帧。

多头和空头持仓可分别设定止损和止盈。 尾随对于所有类型持仓都是相同的。





输入

Lots - 开仓交易量 (常数, 手工设置)

Stop Loss BUY (点数) - 多头持仓的止损

Stop Loss SELL (点数) - 空头持仓的止损

Take Profit BUY (点数) - 多头持仓的止盈

Take Profit SELL (点数) - 空头持仓的止盈

Trailing Stop BUY and SELL (点数) - 尾随 (多头和空头共用)

Trailing Step BUY and SELL (点数) - 尾随步幅

//--- 指标输入:

MACD: 周期

MACD: 快速均线计算周期

MACD: 快慢差值计算周期

MACD: 价格类型或句柄

Stochastic: K-周期 (计算所用的柱线数量)

Stochastic: D-周期 (首次平滑周期)

Stochastic: 最终平滑

Stochastic: 平滑类型

Stochastic: 随机计算方法

必须针对每个品种和时间帧优化输入。 AUDUSD,M15 的优化范围示例: