MACD Stochastic 2
Vladimir Karputov
3263
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
一款基于两个振荡器的智能交易系统: iMACD (具有可调时间帧) 和采用当前时间帧的随机振荡器。 主要思路是 MACD 的时间帧必须高于图表中的当前时间帧。
多头和空头持仓可分别设定止损和止盈。 尾随对于所有类型持仓都是相同的。
输入
- Lots - 开仓交易量 (常数, 手工设置)
- Stop Loss BUY (点数) - 多头持仓的止损
- Stop Loss SELL (点数) - 空头持仓的止损
- Take Profit BUY (点数) - 多头持仓的止盈
- Take Profit SELL (点数) - 空头持仓的止盈
- Trailing Stop BUY and SELL(点数) - 尾随 (多头和空头共用)
- Trailing Step BUY and SELL (点数) - 尾随步幅
//--- 指标输入:
- MACD: 周期
- MACD: 快速均线计算周期
- MACD: 快速均线计算周期
- MACD: 快慢差值计算周期
- MACD: 价格类型或句柄
- Stochastic: K-周期 (计算所用的柱线数量)
- Stochastic: D-周期 (首次平滑周期)
- Stochastic: 最终平滑
- Stochastic: 平滑类型
- Stochastic: 随机计算方法
必须针对每个品种和时间帧优化输入。 AUDUSD,M15 的优化范围示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16918
