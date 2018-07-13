代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

MACD Stochastic 2 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
3263
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

一款基于两个振荡器的智能交易系统: iMACD (具有可调时间帧) 和采用当前时间帧的随机振荡器。 主要思路是 MACD 的时间帧必须高于图表中的当前时间帧。

多头和空头持仓可分别设定止损和止盈。 尾随对于所有类型持仓都是相同的。


输入

  • Lots - 开仓交易量 (常数, 手工设置)
  • Stop Loss BUY (点数) - 多头持仓的止损
  • Stop Loss SELL (点数) - 空头持仓的止损
  • Take Profit BUY (点数) - 多头持仓的止盈
  • Take Profit SELL (点数) - 空头持仓的止盈
  • Trailing Stop BUY and SELL(点数) - 尾随 (多头和空头共用)
  • Trailing Step BUY and SELL (点数) - 尾随步幅

//--- 指标输入:

  • MACD: 周期
  • MACD: 快速均线计算周期
  • MACD: 快速均线计算周期
  • MACD: 快慢差值计算周期
  • MACD: 价格类型或句柄
  • Stochastic: K-周期 (计算所用的柱线数量)
  • Stochastic: D-周期 (首次平滑周期)
  • Stochastic: 最终平滑
  • Stochastic: 平滑类型
  • Stochastic: 随机计算方法

必须针对每个品种和时间帧优化输入。 AUDUSD,M15 的优化范围示例:

MACD Stochastic 2 选项

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16918

双均线交叉智能系统 双均线交叉智能系统

一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。

Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

一套趋势跟踪交易系统 Exp_Sinewave2_X2，基于两个 Sinewave2 指标的信号

JS-MA-Day JS-MA-Day

遵照严格定义时间帧 (D1) 的 iMA (移动均线, MA) 指标操作。

BreakOut15 BreakOut15

一款基于两条 iMA (移动平均线，MA) 均线的智能交易系统。 在交叉点，我们自价格回移一定距离，并期待突破获得的价位。