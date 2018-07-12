und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD Stochastic 2 - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1366
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nach einer Idee von: Scriptor.
MQL5-Code von: Vladimir Karputov.
Ein Expert Advisor auf der Basis von zwei Oszillatoren: iMACD (mit wählbarem Zeitrahmen) und iStochastik des aktuellen Zeitrahmens. Die Grundidee ist, dass der MACD-Zeitrahmen höher sein muss als der des aktuellen Charts.
Stop Loss und Take Profit werden individuell für die Positionen KAUFEN und VERKAUFEN festgelegt. Trailing funktioniert für alle Positionsarten gleich.
Eingaben
- Lots - Positionsvolumen (konstant, manuell festzulegen)
- Stop Loss BUY (in Pips) - Stop Loss für Kaufpositionen
- Stop Loss SELL (in Pips) - Stop Loss für Verkaufspositionen
- Take Profit BUY (in pips) - Take-Profit der Kaufpositionen
- Take Profit SELL (in pips) - Take-Profit der Verkaufspositionen
- Trailing Stop BUY and SELL(in Pips) - Trailing (gleich für Kauf- und Verkaufspositionen)
- Trailing Step BUY and SELL (in Pips) - Schrittweite der Trailing-Stops
//--- Indikatoreingaben:
- MACD: Periodenlänge
- MACD: Periodenlänge der schnellen Durchschnitts
- MACD: Periodenlänge der langsamen Durchschnitts
- MACD: Periodenlänge des Durchschnitt der Differenzen
- MACD: Preistyp oder Handle
- Stochastic: K-period (Anzahl der Bars für die Berechnung)
- Stochastic: D-period (Periodenlänge der ersten Glättung)
- Stochastic: letzte Glättung
- Stochastic: Glättungstyp
- Stochastic: Berechnungsmethode der Stochastik
Die Eingaben müssen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen optimiert werden. Optimierungsbereich beispielsweise für AUDUSD, M15:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16918
Ein Expert Advisor auf Basis von zwei Indikatoren iMA (gleitender Durchschnitt, MA).Exp_Sinewave2_X2
Ein trendfolgendes Handelssystem Exp_Sinewave2_X2 basiert auf den Signalen zweier Indikatoren Sinewave2
Arbeitet mit dem Indikator iMA (Moving Average, MA) mit dem unveränderlichem Zeitrahmen. D1.BreakOut15
Ein Expert Advisor auf Basis von zwei Indikatoren iMA (gleitender Durchschnitt, MA). Beim Kreuzen bewegen wir uns in einem gewissen Abstand vom Kurs zurück und erwarten dann, dass das erreichte Niveau durchbrochen wird.