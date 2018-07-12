Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Ein Expert Advisor auf der Basis von zwei Oszillatoren: iMACD (mit wählbarem Zeitrahmen) und iStochastik des aktuellen Zeitrahmens. Die Grundidee ist, dass der MACD-Zeitrahmen höher sein muss als der des aktuellen Charts.

Stop Loss und Take Profit werden individuell für die Positionen KAUFEN und VERKAUFEN festgelegt. Trailing funktioniert für alle Positionsarten gleich.





Eingaben

Lots - Positionsvolumen (konstant, manuell festzulegen)

(in Pips) - Stop Loss für Kaufpositionen Stop Loss SELL (in Pips) - Stop Loss für Verkaufspositionen

(in pips) - Take-Profit der Kaufpositionen Take Profit SELL (in pips) - Take-Profit der Verkaufspositionen

(in Pips) - Trailing (gleich für Kauf- und Verkaufspositionen) Trailing Step BUY and SELL (in Pips) - Schrittweite der Trailing-Stops

//--- Indikatoreingaben:

MACD: Periodenlänge

MACD: Periodenlänge der schnellen Durchschnitts

MACD: Periodenlänge der langsamen Durchschnitts

MACD: Periodenlänge des Durchschnitt der Differenzen

MACD: Preistyp oder Handle

Stochastic: K-period (Anzahl der Bars für die Berechnung)

Stochastic: D-period (Periodenlänge der ersten Glättung)

Stochastic: letzte Glättung

Stochastic: Glättungstyp

Stochastic: Berechnungsmethode der Stochastik

Die Eingaben müssen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen optimiert werden. Optimierungsbereich beispielsweise für AUDUSD, M15: