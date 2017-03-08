私たちのファンページに参加してください
VR---SETKA---3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
- 1483
-
アイデアの著者 — Vladimir Pastushak, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.私は自分の取引経験に基づいてこのEAを開発しました。市場と価格は法のない混沌とした存在なので、将来の動きを予測することは無意味です。しかし、決して変わらない法則があります。混乱は決して規則的な永久シーケンスを生み出すことはできません（混乱は混乱のままです）。これは、小さな利益を受け取る異なるサイズの動きをキャッチするために使用することができます。
このEAは次の3つのコンポーネントに基づいています。
1 — 良好な参入。私は2回の失敗に対して少なくとも8回成功した参入を見つけるために1ダース以上の取引戦術を行いました。
2 — 計画された利益が受け取られるまでポジションを保ちます。
3 — 利益によるプラスのエグジットと2つの統計的損失取引をゼロに導きます。EAはゼロ以上の数点の利益を追加するPlusパラメータも備えています。1 - 良好な参入
私たちは、価格が2％、1％上昇したなどという財務ニュースを頻繁に見ています。私は市場の買い過ぎ/売りすぎ取引戦略に関する統計を徹底的に研究してきました。日の高値と安値があり、通貨価格は1.23000です。取引に参入するためには、EAはPercentパラメータで設定された上昇または下降が必要です。デフォルトでは、パラメータは1.3に設定されています。これは、EAが1.2423に達したときに売ることを意味します。
したがって、以下のパラメータが存在します。一日の安値1.23000、現在価格1.25000、売り閾値 - パーセント1.3％。等式は次のようになります。 (((current price 1.25000*100 )/Day's Low 1.23000)-100)>=Percent 1.3 %
買いシグナルの式は反対です。したがって、強い動きからはロールバックがあります。
他の戦術のほとんどは8/2の比率の範囲内ではありません。
2 - 計画された利益が受け取られるまでポジションを保ちます。
最初の注文が出された後に価格が有利な方向に動いた場合、EAは決済指値が発生するのを待ちます。預金からロットが計算された場合（Percent => 1、Lots = 0）、肯定的な結果が得られた場合、新しい取引のロットは前のロットを大きく上回ります。ロットをフリー・ファンドからのパーセンテージとして計算するには MQL4 Book のコードを使用しました。コードを変更してパーセンテージの小数値の設定を可能にしました（1.1％、1.8％、35.69％）。
3 - 利益によるプラスのエグジットと2つの統計的損失取引をゼロに導きます。
負け取引を終えるには、平均化方法（現在のポジションへの同じ数量を持つ同じポジションの追加）が使用されます。言い換えれば、価格がポジションに逆らった場合、EAは価格が結果が0であるレベルにロールバックすることを期待して同じタイプの新しい取引を開きます。マーチンゲールがなければ、EAがゼロレベルに達するためはスプレッドと手数料によって50〜52％のロールバックが必要です。
固定取引量のチャート：
マーチンゲイルでは、EAは一連の注文を決済するために20-22％のロールバックしか必要としません（マーチンゲールでの平均化 - 現在のポジションに数量を増加したポジションを加える）。価格が300〜400ポイント動く場合には相当な額の資金が必要となるため、この方法はリスクが高いとみなされます。
マーチンゲールのチャート（数量はポジション数によって異なります）。
Distanciyaパラメータは次の追加注文の開始時の平均化に使用され、ShagDistパラメータは新しい注文ごとに指定されたポイント数だけ距離を増加させるために使用されます。
EAは、平均化方法を変更するためのパラメータを備えています。
Standard Martin=False
Using martingale Martin=True
Slip=2 (ポイント単位でのスリッページ)
Magic=1 (EAマジックナンバー)
したがって、始値で最適化すると次のチャートが得られます。
以下は2016.01.01から2016.11.12までEURUSD M30の "Every Tick"モードでのテスト結果です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16898
