アイデアの著者 — Vladimir Pastushak, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このEAは次の3つのコンポーネントに基づいています。

1 — 良好な参入。私は2回の失敗に対して少なくとも8回成功した参入を見つけるために1ダース以上の取引戦術を行いました。



2 — 計画された利益が受け取られるまでポジションを保ちます。

3 — 利益によるプラスのエグジットと2つの統計的損失取引をゼロに導きます。EAはゼロ以上の数点の利益を追加するPlusパラメータも備えています。

1 - 良好な参入



私たちは、価格が2％、1％上昇したなどという財務ニュースを頻繁に見ています。私は市場の買い過ぎ/売りすぎ取引戦略に関する統計を徹底的に研究してきました。日の高値と安値があり、通貨価格は1.23000です。取引に参入するためには、EAはPercentパラメータで設定された上昇または下降が必要です。デフォルトでは、パラメータは1.3に設定されています。これは、EAが1.2423に達したときに売ることを意味します。

したがって、以下のパラメータが存在します。一日の安値1.23000、現在価格1.25000、売り閾値 - パーセント1.3％。等式は次のようになります。 (((current price 1.25000*100 )/Day's Low 1.23000)-100)>=Percent 1.3 %

マーチンゲールのチャート（数量はポジション数によって異なります）。







Distanciyaパラメータは次の追加注文の開始時の平均化に使用され、ShagDistパラメータは新しい注文ごとに指定されたポイント数だけ距離を増加させるために使用されます。

EAは、平均化方法を変更するためのパラメータを備えています。

Standard Martin=False Using martingale Martin=True

Slip=2 (ポイント単位でのスリッページ)

Magic=1 (EAマジックナンバー)



したがって、始値で最適化すると次のチャートが得られます。