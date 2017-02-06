加入我们粉丝页
创意的作者 — Vladimir Pastushak, mq5 代码的作者 — barabashkakvn.我是根据我自己的经验开发了这个EA交易，市场和价格是没有原则和混乱的，所以预测未来的走向没有意义，但是，有一个原则从未改变: 混乱永远不能产生永远有规则的序列 (混乱总是混乱)，这可以用于抓住不同大小的变化而取得小的利润。
本EA基于三个组成部分:
1 — 好的进场点. 我尝试了数十个交易技巧来找到一个至少8次成功而2次失败的进场方法。
2 — 持仓直到得到计划中的利润。
3 — 有利润地退场，或者把两个前面亏损的交易平摊掉利润为0退场。该EA还有 Plus 参数的功能，可以把利润从0往上加几个点。1 - 好的进场点
我们经常听到财经新闻说到价格升高了 2%, 1% 等等，我详细研究了市场的超买/超卖的统计学交易技巧。我们有了当天的最高价和最低价以及当前价格 1.2300，为了进行交易，EA需要上升或者下跌的百分比参数。默认条件下，参数设为 1.3，意思是 EA 将在价格达到 1.2423 时卖出，
这样，我们有了以下参数: 日最低价 1.23000, 当前价格 1.25000, 卖出阈值 — 1.3 %. 公式看起来如下: (((current price 1.25000*100 )/Day's Low 1.23000)-100)>=Percent 1.3 %
买入信号有相反的公式。这样，我们就能从大波动中取得回滚利润。
许多其他技巧不能达到 8/2 比例。
2 - 持仓直到取得计划的利润。
如果价格在开启第一个订单后走向想要的方向，EA就等待获利值的触发。如果手数是根据存款计算 (Lots = 0, 而 Percent => 1), 每个新的交易的手数会超过前一个，以保证获利的结果。为了根据空闲资金百分比计算手数，我们使用了来自 MQL4 开发书籍中的代码。代码修改过，以使得可以设置百分比小数 (1.1% 1.8% 35.69%)
3 - 获利退场以及平摊前面亏损的交易
使用了平均方法(以相同交易量对当前仓位加仓)来平摊掉亏损交易。换句话说，如果价格走向与仓位相反，EA会开启一个新的与之前相同的交易以期待价格回滚到结果为0的水平。不使用马丁格尔，根据点差和手续费，EA 需要回滚 50-52% 才能达到0水平。
固定交易手数的图表:
使用马丁格尔，EA 只需要回滚 20-22% roll-back 就能关闭订单序列 (使用马丁格尔做平均 — 对当前仓位增加交易量进行加仓). 这种方法是高风险的，因为您需要大量资金，价格可能波动 300-400 点。
使用马丁格尔的图表 (交易量依赖于开启仓位的数量).
Distanciya 参数是用于设置额外订单时做平均的，而 ShagDist 参数是用于在每个新订单中增加距离点数的。
EA 有修改平均方法参数的功能:
标准 Martin=False
使用马丁格尔 Martin=True
Slip=2 (滑点点数)
Magic=1 (EA 幻数).
这样，在根据开盘价做优化时我们就有了以下图表
下面是在 "每一订单" 模式，在 EURUSD M30 从 2016.01.01 到 2016.11.12 的测试结果:
