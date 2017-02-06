创意的作者 — Vladimir Pastushak, mq5 代码的作者 — barabashkakvn.

本EA基于三个组成部分:

1 — 好的进场点. 我尝试了数十个交易技巧来找到一个至少8次成功而2次失败的进场方法。



2 — 持仓直到得到计划中的利润。

3 — 有利润地退场，或者把两个前面亏损的交易平摊掉利润为0退场。该EA还有 Plus 参数的功能，可以把利润从0往上加几个点。

1 - 好的进场点



我们经常听到财经新闻说到价格升高了 2%, 1% 等等，我详细研究了市场的超买/超卖的统计学交易技巧。我们有了当天的最高价和最低价以及当前价格 1.2300，为了进行交易，EA需要上升或者下跌的百分比参数。默认条件下，参数设为 1.3，意思是 EA 将在价格达到 1.2423 时卖出，

这样，我们有了以下参数: 日最低价 1.23000, 当前价格 1.25000, 卖出阈值 — 1.3 %. 公式看起来如下: (((current price 1.25000*100 )/Day's Low 1.23000)-100)>=Percent 1.3 %

买入信号有相反的公式。这样，我们就能从大波动中取得回滚利润。

许多其他技巧不能达到 8/2 比例。 2 - 持仓直到取得计划的利润。 如果价格在开启第一个订单后走向想要的方向，EA就等待获利值的触发。如果手数是根据存款计算 (Lots = 0, 而 Percent => 1), 每个新的交易的手数会超过前一个，以保证获利的结果。为了根据空闲资金百分比计算手数，我们使用了来自 MQL4 开发书籍中的代码。代码修改过，以使得可以设置百分比小数 (1.1% 1.8% 35.69%) 3 - 获利退场以及平摊前面亏损的交易 使用了平均方法(以相同交易量对当前仓位加仓)来平摊掉亏损交易。换句话说，如果价格走向与仓位相反，EA会开启一个新的与之前相同的交易以期待价格回滚到结果为0的水平。不使用马丁格尔，根据点差和手续费，EA 需要回滚 50-52% 才能达到0水平。 固定交易手数的图表: 使用马丁格尔，EA 只需要回滚 20-22% roll-back 就能关闭订单序列 (使用马丁格尔做平均 — 对当前仓位增加交易量进行加仓). 这种方法是高风险的，因为您需要大量资金，价格可能波动 300-400 点。

使用马丁格尔的图表 (交易量依赖于开启仓位的数量).







Distanciya 参数是用于设置额外订单时做平均的，而 ShagDist 参数是用于在每个新订单中增加距离点数的。

EA 有修改平均方法参数的功能:

标准 Martin=False 使用马丁格尔 Martin=True

Slip=2 (滑点点数)

Magic=1 (EA 幻数).



这样，在根据开盘价做优化时我们就有了以下图表