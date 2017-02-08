Autor der Idee — Vladimir Pastushak, Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Der EA basiert auf drei Bestandteilen:

1 — Ein guter Einstieg in den Markt. Ich setzte mich mit über zehn Handelstaktiken auseinander, um eine zu finden, die mindestens 8 erfolgreiche Einstiege aus 10 haben würde.



2 — Halten der Position bis zum Erhalten des geplanten Gewinns.

3 — Aussteigen mit Gewinn und die zwei verlustbringenden Trades mit Null schließen. Darüber hinaus wurde der Plus Parameter hinzugefügt, der einige Plus-Punkte hinzugefügt.

1 - Guter Einstieg



Ich glaube, viele von Ihnen verfolgen Finanznachrichten, in welchen es häufig wiederholt wird, dass dass sich der Preis um 2 %, um 1% usw. gestiegen ist. Ich analysierte die Statistik anhand der Handelsstrategie, die auf überkauften/überverkauften Markt basiert. Wir haben den Tagestief, Tageshoch und den Preis 1,23000. Um einen Trade zu eröffnen, braucht der Expert Advisor einen Anstieg oder Rückgang, die durch den Percent Parameter gesetzt werden. Standardmäßig ist dieser Parameter gleich 1,3. Dementsprechend wird der Expert Advisor verkaufen, wenn der Preis 1,2423 erreicht.

Wir haben die folgenden Parameter: Tagestief 1,23000, aktueller Preis 1,25000, Grenze, an der wir beginnen zu verkaufen — Percent 1,3 %. Die Formel sieht wie folgt aus: (((aktueller Preis 1,25000*100 )/Tagestief 1,23000)-100)>=Percent 1,3 %

Das Kaufsignal wird umgekehrt berechnet. Wir verwenden den Rückschlag von der starken Bewegung.

Die meisten anderen Strategien erfüllen nicht die Bedingung 8/2. 2 - Halten der Position bis zum Erhalten des geplanten Gewinns. Wenn sich der Preis nach der Eröffnung der ersten Order in die richtige Richtung bewegt, wartet der EA, bis Take Profit erreicht wird. Wenn Lot von der Einlage berechnet wird (Lots = 0 während Percent => 1), wird der Lot jedes neuen Trades ein bisschen größer als der vorherige Lot im Fall eines positiven Ergebnisses. Für die Berechnung des Lots haben wir einen Code aus dem MQL4 Book verwendet. Der Code wurde modifiziert und erlaubt es, das Prozent mit Dezimalwerten (1,1% 1,8% 35,69%) zu setzen. 3 - Aussteigen mit Profit und die zwei verlustbringenden Trades mit Null schließen Für den Ausstieg aus einem verlustbringenden Trade wird die Mittelungsmethode verwendet (als Mittelung wird das Hinzufügen der aktuellen Position einer Position gleichen Typs und Größe bezeichnet). Wenn die Preisentwicklung gegen uns geht, wird der Advisor weitere Positionen in die gleiche Richtung eröffnen (Durchschnittsbildung, weitere Positionen gleichen Typs und Größe) mit einer Preisberechnung, dass wir mit 0 aussteigen können. Wenn der Advisor mit Martingale-Option nahe 0 schließen soll, braucht er eine Gegenbewegung von 50% - 52% abhängig vom Spread und der Kommission. Ergebnis des Programms mit konstanter Lot-Größe: С Unter Verwendung der Martingale-Option mit ausreichender Gegenbewegung in Höhe von 20-22% um die Positionsserien erfolgreich zu schließen. (Mittelung durch Martingale — Hinzufügen der aktuellen Position einer Position desselten Typs aber mit höherer Lot-Größe als die letzte.) Die Martingale-Method ist hoch riskant, weil bereits eine Kursbewegung von 300-400 Points sehr viel Geld beansprucht.

Ergebnis mit Martingale-Option, wobei die Lot-Größe mit der Anzahl offener Positionen variiert.







Wenn Sie den Advisor starten können Sie die Optionen einstellen, testen Sie "Distanciya" sowie "ShagDist", die die Differenz neuer Positionen verändern.

Der EA beinhaltet einen Parameter zur Änderung der Mittelungsmethode:

Klassischer Martin=False ANch Martingale Martin=True

Slip=2 (Slippage in Punkten)

Magic=1 (Magic Number des Experten).



Nach der Durchführung der Optimierung nach Eröffnungspreisen erhalten wir den folgenden Chart: