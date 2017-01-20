Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DoubleUp con curvatura - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1000
-
Autor de la idea — Hazem, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La principal dificultad que se debe resolver en este código es la comparación de los valores de los dos indicadores, iCCI y iMACD, con el valor de la variable "Buy Sell Level". El tema es que los valores de los indicadores se diferencian en varias veces o en varias decenas de veces.
Por ejemplo, para los tres símbolos (EURUSD, USDJPY, USDSEK) y para todos los valores de los periodos que están disponibles en MetaTrader 5:
Como puede ver, el indicador iCCI es bastante estable en sus indicaciones, mientras que iMACD depende mucho del precio del símbolo. La solución sería multiplicar los valores del indicador iMACD por el coeficiente:
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
Consejo: se recomienda el uso en EURUSD M30.
Resultado del 2016.01.08 al 2016.11.06, EURUSD M30, depósito inicial 10000:
