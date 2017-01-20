CodeBaseSecciones
Vladimir Karputov
1000
(21)
DoubleUp2.mq5 (9.59 KB)
Autor de la idea — Hazem, autor del código mq5 — barabashkakvn.

La principal dificultad que se debe resolver en este código es la comparación de los valores de los dos indicadores, iCCI y iMACD, con el valor de la variable "Buy Sell Level". El tema es que los valores de los indicadores se diferencian en varias veces o en varias decenas de veces. 

Por ejemplo, para los tres símbolos (EURUSD, USDJPY, USDSEK) y para todos los valores de los periodos que están disponibles en MetaTrader 5:

iCCI max min 

 

iMACD max min 

Como puede ver, el indicador iCCI es bastante estable en sus indicaciones, mientras que iMACD depende mucho del precio del símbolo. La solución sería multiplicar los valores del indicador iMACD por el coeficiente:

void OnTick()
  {
//----
   m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
   if(m_ext_lot<0.1)
      m_ext_lot=0.1;

   m_cci=iCCIGet(0);
   m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;

   m_buy_total=0;
   m_sell_total=0;


DoubleUp2 Open and Close

Consejo: se recomienda el uso en EURUSD M30.

Resultado del 2016.01.08 al 2016.11.06, EURUSD M30, depósito inicial 10000:

DoubleUp2 Open and Close tester 

 

Opening and Сlosing on time v2 Opening and Сlosing on time v2

Apertura y cierre a una hora determinada, además, se comparan dos indicadores iMA con periodos diferentes. La apertura sucede con un volumen establecido y en un símbolo establecido. Colocación de Stop Loss y Take Profit. Se puede elegir el tipo de posición: "Buy" o "Sell".

Exp_Bezier_ReOpen Exp_Bezier_ReOpen

Sistema comercial Exp_Bezier_ReOpen basado en el cambio de color del indicador Bezier con rellenado según la tendencia.

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen

Sistema comercial Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen basado en el cambio de color del indicador JBrainTrend1Stop con rellenado según la tendencia.

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

Indicador de tendencia JBrainTrend1Stop con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.