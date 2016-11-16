Автор идеи — Hazem, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Основная трудность, которую приходится решать в этом коде, — это сопоставление значений двух индикаторов, iCCI и iMACD, со значением переменной "Buy Sell Level". Дело в том, что значения индикаторов различаются в несколько раз или даже в несколько десятков раз.

Например, для трех символов (EURUSD, USDJPY, USDSEK) и для всех значений периодов, которые доступны в MetaTrader 5:

Как видите индикатор iCCI достаточно стабилен в своих показаниях, тогда как индикатор iMACD очень сильно зависит от цены символа. Решением видится умножение значений индикатора iMACD на коэффициент:

void OnTick ()

{



m_ext_lot= NormalizeDouble (m_account.Balance()/ 50001.0 , 2 );

if (m_ext_lot< 0.1 )

m_ext_lot= 0.1 ;



m_cci=iCCIGet( 0 );

m_macd=iMACDGet( MAIN_LINE , 0 )* 1000000 ;



m_buy_total= 0 ;

m_sell_total= 0 ;









Совет: рекомендуется использование на EURUSD M30.