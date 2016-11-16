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DoubleUp с изгибом - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Hazem, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Основная трудность, которую приходится решать в этом коде, — это сопоставление значений двух индикаторов, iCCI и iMACD, со значением переменной "Buy Sell Level". Дело в том, что значения индикаторов различаются в несколько раз или даже в несколько десятков раз.
Например, для трех символов (EURUSD, USDJPY, USDSEK) и для всех значений периодов, которые доступны в MetaTrader 5:
Как видите индикатор iCCI достаточно стабилен в своих показаниях, тогда как индикатор iMACD очень сильно зависит от цены символа. Решением видится умножение значений индикатора iMACD на коэффициент:
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
Совет: рекомендуется использование на EURUSD M30.
Результат с 2016.01.08 по 2016.11.06, EURUSD M30, начальный депозит 10000:
Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.TrendMeLeaveMe
Полуавтоматический советник, торговля при помощи Трендовой линии (TrendLIne).
Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Fractal_RSI
Самый простой советник по фрактальному RSI.