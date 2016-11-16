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DoubleUp с изгибом - эксперт для MetaTrader 5

hmmlotfy | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2714
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Hazem, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Основная трудность, которую приходится решать в этом коде, — это сопоставление значений двух индикаторов, iCCI и iMACD, со значением переменной "Buy Sell Level". Дело в том, что значения индикаторов различаются в несколько раз или даже в несколько десятков раз. 

Например, для трех символов (EURUSD, USDJPY, USDSEK) и для всех значений периодов, которые доступны в MetaTrader 5:

iCCI max min 

 

iMACD max min 

Как видите индикатор iCCI достаточно стабилен в своих показаниях, тогда как индикатор iMACD очень сильно зависит от цены символа. Решением видится умножение значений индикатора iMACD на коэффициент:

void OnTick()
  {
//----
   m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
   if(m_ext_lot<0.1)
      m_ext_lot=0.1;

   m_cci=iCCIGet(0);
   m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;

   m_buy_total=0;
   m_sell_total=0;


DoubleUp2 Open and Close

Совет: рекомендуется использование на EURUSD M30.

Результат с 2016.01.08 по 2016.11.06, EURUSD M30, начальный депозит 10000:

DoubleUp2 Open and Close tester 

 

Positions Info Panel Positions Info Panel

Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

Полуавтоматический советник, торговля при помощи Трендовой линии (TrendLIne).

Fractal_RSI_HTF Fractal_RSI_HTF

Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Fractal_RSI Exp_Fractal_RSI

Самый простой советник по фрактальному RSI.