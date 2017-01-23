Participe de nossa página de fãs
DoubleUp com curva - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
1558
Autor da ideia — Hazem, autor do código mq5 — barabashkakvn.
A principal dificuldade que tem de ser abordada neste código consiste na correspondência dos valores de dois indicadores, ICCI e IMACD, com o valor da variável "Buy Sell Level." A questão é que os valores dos indicadores variam várias vezes ou mesmo várias dezenas de vezes.
Por exemplo, para três símbolos (EURUSD, USDJPY, USDSEK) e para todos os valores dos períodos disponíveis na MetaTrader 5:
Como você pode ver o indicador ICCI é estável o suficiente em suas medições, enquanto o indicador IMACD é altamente dependente do preço do símbolo. A decisão é vista como multiplicação dos valores do indicador iMACD pelo coeficiente:
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
Dica: é recomendado que você use EURUSD M30.
Resultado de 2016.01.08 a 2016.11.06, EURUSD M30, depósito inicial 10000:
https://www.mql5.com/ru/code/16886
