Autor da ideia — Hazem, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A principal dificuldade que tem de ser abordada neste código consiste na correspondência dos valores de dois indicadores, ICCI e IMACD, com o valor da variável "Buy Sell Level." A questão é que os valores dos indicadores variam várias vezes ou mesmo várias dezenas de vezes.

Por exemplo, para três símbolos (EURUSD, USDJPY, USDSEK) e para todos os valores dos períodos disponíveis na MetaTrader 5:

Como você pode ver o indicador ICCI é estável o suficiente em suas medições, enquanto o indicador IMACD é altamente dependente do preço do símbolo. A decisão é vista como multiplicação dos valores do indicador iMACD pelo coeficiente:

void OnTick ()

{



m_ext_lot= NormalizeDouble (m_account.Balance()/ 50001.0 , 2 );

if (m_ext_lot< 0.1 )

m_ext_lot= 0.1 ;



m_cci=iCCIGet( 0 );

m_macd=iMACDGet( MAIN_LINE , 0 )* 1000000 ;



m_buy_total= 0 ;

m_sell_total= 0 ;









Dica: é recomendado que você use EURUSD M30.