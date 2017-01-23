CodeBaseSeções
Experts

DoubleUp com curva - expert para MetaTrader 5

hmmlotfy | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1558
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — Hazem, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A principal dificuldade que tem de ser abordada neste código consiste na correspondência dos valores de dois indicadores, ICCI e IMACD, com o valor da variável "Buy Sell Level." A questão é que os valores dos indicadores variam várias vezes ou mesmo várias dezenas de vezes. 

Por exemplo, para três símbolos (EURUSD, USDJPY, USDSEK) e para todos os valores dos períodos disponíveis na MetaTrader 5:

iCCI max min 

 

iMACD max min 

Como você pode ver o indicador ICCI é estável o suficiente em suas medições, enquanto o indicador IMACD é altamente dependente do preço do símbolo. A decisão é vista como multiplicação dos valores do indicador iMACD pelo coeficiente:

void OnTick()
  {
//----
   m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
   if(m_ext_lot<0.1)
      m_ext_lot=0.1;

   m_cci=iCCIGet(0);
   m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;

   m_buy_total=0;
   m_sell_total=0;


DoubleUp2 Open and Close

Dica: é recomendado que você use EURUSD M30.

Resultado de 2016.01.08 a 2016.11.06, EURUSD M30, depósito inicial 10000:

DoubleUp2 Open and Close tester 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16886

